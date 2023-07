Calidoso vuelve a sentir celos al ver a Álex Bedoya con otro hombre, ¿se rendirá con Romina?

En medio de un análisis de pruebas, en el que buscan la manera de seguir aportando datos a la investigación del verdadero líder de los Chitiva, Calidoso, Álex Bedoya, Edwin y José están revisando algunas fotografías tomadas por este último, por lo que el sargento empieza a comentar que considera que están un poco borrosas y que por ello podrían volverse nulas.

Sin embargo, lo más preocupante es cuando Calidoso le dice a Landines que fue un error que él fuera a dicho operativo, pues dejó que los delincuentes vieran a lo lejos el carro y de tal manera los puso alerta, frente a lo cual el hombre argumenta que no es algo grave y que, además, él es al único al que los extorsionistas no conocen, lo que hace que tengan un poco de ventaja.

Al definir que José va a continuar con la misión y después de que Edwin se burlara por la calidad de las fotos que tomó con su celular, Álex Bedoya les comenta que su madre tiene una cámara con un teleobjetivo que les podría funcionar y le pregunta a su compañero, mientras que lo tutea, que si puede pasar esa noche a su casa para recogerla, ante lo cual él le cuestiona si lleva comida y la respuesta de la mujer es "tú sabes lo que me gusta".

Esta escena llena de celos a Calidoso, quien siente ira porque sabe que su comentario sobre la resolución de las imágenes fue la excusa perfecta para que los dos policías se vieran fuera de la institución y en un espacio mucho más íntimo.

Una vez en La Mirla, el sargento Ruiz se acerca a Álex Bedoya y le pide el favor que le dé la cámara que ella les comentó que podían utilizar, frente a lo cual ella le recuerda que ya había coordinado con Landines para la entrega de esta. No obstante, él le recalca que lo dejará haciendo guardia en La Mirla, lo que genera indignación a la mujer, quien le deja en claro que él no puede lidiar con la competencia.

"¿Por qué no se acuerda de sus actos, Cristobal? Si todos vimos cómo le habló a José, usted está muy metidito en sus cosas, pero cuando me ve en las mías ahí sí se pone raro, actúe con propiedad, porque yo sí le digo de una que en mi relación con él no se meta que él es un hombre decente y contéstele a la novia que la tiene como desesperada", le comenta la policía.

Tras esto, Calidoso recibe una llamada de Romina, quien desde hace un rato lo busca desesperada para contarle sobre la desaparición de Gregorio, dado que no está en el local y tienen sospechas de que se lo llevaron a la fuerza de allá.

Al despedirse de Álex Bedoya, quien ahora está acompañada de Edwin, los dos policías empiezan a molestar al sargento, pues le dicen que la tóxica lo tiene al límite, no obstante, él les menciona que es un tema familiar y que debe marcharse de inmediato, lo que hace que ellos se sientan culpables y apenados.