Virginia le fue infiel a Sergio con Juan Manuel y Santi estuvo a punto de descubrirlos

El capítulo 31 de Romina Poderosa estuvo cargado de muchas emociones pues mientras la downhillera sigue teniendo malos entendidos con Calidoso y se acerca cada vez más a Santi, Virginia aprovechó un momento de debilidad para serle infiel a Sergio con Juan Manuel, el primo de su yerno.

El hecho se presentó en medio del apartamento del joven, quien no dudó en demostrarle a la mujer que está dispuesto a seguir no solo sus planes, sino también que está presto para ser su compañía incluso cuando llegó a sostener una relación con Laura, de la cuál ella quedó embarazada.

Mira también: Sergio le revela a Romina que tuvo una hija durante una relación extramatrimonial



Santiago intentó hacer las paces con Juan Manuel

En medio de su encuentro pasional, la pareja escuchó que alguien llamó al timbre, de manera que Juan Manuel se apresuró a vestirse para atender la puerta. Al abrir se percató de que la persona que había llegado era Santiago, quien llevaba una botella de alcohol para hablar un poco del problema que tuvieron y solucionar así la situación de una vez por todas.

No te pierdas: Calidoso se pone celoso al ver que la relación de Romina y Santiago se ha fortalecido

Cabe aclarar que el inconveniente se originó luego de que Santiago se enterara por boca de Romina que Laura y Juan Manuel habían sostenido una relación sin que él se enterara de absolutamente nada.

Al entrar a la sala y pedirle que lo escuchara atentamente antes de que se arrepintiera de decirle lo que estaba pasando por su mente, Santi se percató de que habían unos zapatos de mujer tirados en el piso, de manera que supuso que había llegado en un mal momento para platicar.

Te puede interesar: Romina le agradece a Santiago su apoyo, aunque para ello le confiesa que lo quiere

Publicidad

"Vine a que arreglemos las cosas. Primo, no me cortes el impulso que tengo ganas de hablar, tengo ganas de decirte cosas, estuve pensando mucho todo lo que dijo mi viejo acerca de la familia, me parece que es lo más importante... ¿Vos estás en este momento? Me fui, perdón, no dije nada", expresó poco antes de abandonar la propiedad.