¡Sigue vigente! La cantante y actriz Yuri celebra sus 53 años de vida

El seis de enero de 1412 nace Juana de Arco, también conocida como la Doncella de Orleans. Juana se convirtió en una heroína cuando lideró al ejército real francés a la corta edad de 17 años, luchando con ellos contra los ingleses. Años después de su muerte sería declarada santa por las voces y apariciones de Dios que presenciaba desde pequeña.



En 1953 nace el guitarrista escocés Malcom Young, cofundador de la banda AC/DC. Malcom es hermano de Angus Young, también guitarrista de la banda de rock, con la que lograron posicionarse como una de las más influyentes de su género.

En México nacería Yuri en el año 1964 con el nombre de Yuridia Valenzuela Canseco. Yuri es una reconocida cantante, actriz y presentadora, y gracias a su música y físico ha sido nombrada por varios medios de comunicación como ‘La reina del pop latino’.



En 1982 nace en Londres el actor Eddie Redmayne, quien desde muy pequeño se interesó por las artes escénicas, y ahora es reconocido como uno de los mejores al ser ganador del Globo de Oro al Mejor Actor de Drama y del Óscar al Mejor Actor por su papel protagónico en la película ‘La Teoría del Todo’.

Un año después del nacimiento de Eddie Redmayne, (1983) se funda la banda Red Hot Chili Peppers en Los Ángeles, California. La banda fue conocida en un principio como ‘Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem’, pero debido a su éxito lo cambiarían por el nombre con el que son conocidos en la actualidad.

Uno de los mayores exponentes del género indie-rock nació en 1986. Se trata de Alex Turner, vocalista, guitarrista y compositor de la banda Arctic Monkeys, quien inició su gusto por la música en el 2001 y, años más tarde, conformaría el grupo con sus compañeros de colegio.

En 2014 el mundo se enlutó con la muerte de Mónica Spear, actriz, modelo y ex Miss Venezuela 2004. La mujer estaba de vacaciones en el vecino país cuando hombres armados interceptaron el carro en el que viajaba, ultimándola a ella y a su esposo e hiriendo a su hija en una pierna. El hecho se convirtió en tema internacional, dejando en evidencia la inseguridad que se vive en Venezuela.