Colombiana presentará su colección 'Furia y seducción' en la Semana de la Moda de Nueva York

La diseñadora de moda colombiana Michelle Mejía, conocida por su marca Michelle For Bad Girls, está a punto de hacer una entrada impactante en la industria de la moda con su esperada colección 'Furia y Seducción'. Esta audaz propuesta será presentada en la renombrada Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más influyentes y seguidos en el mundo de la moda global.

Originaria de Santa Marta, Mejía ha sido seleccionada para participar en esta prestigiosa pasarela, lo que representa un logro excepcional en su carrera. Su marca ha ganado reconocimiento por su enfoque único y valiente en la moda y el feminismo. Con su nueva colección, Mejía busca elevar aún más la conversación en torno a la feminidad, la autoexpresión y el poder de la mujer moderna.

Sobre la colección 'Furia y Seducción' promete ser un derroche visual de creatividad y pasión. La diseñadora ha combinado elementos llamativos como brillos, encajes y colores vibrantes con accesorios audaces como collares y arneses que complementan la lencería.



¿Cómo ha sido la preparación de Mejía dentro de la industria de la moda?

Con una formación en Parsons the New School for Design en Nueva York, Michelle Mejía ha forjado un camino único en la moda. Su viaje comenzó con la creación de deslumbrantes trajes de novia que capturaron la atención en pasarelas y vitrinas de renombre, incluyendo Colombiamoda, Barranquilla Fashion Week, Curve Expo NYC y Colombia Moda Vogue Talent Corner, entre otros.

Con el tiempo, Mejía redirigió su enfoque hacia una misión más profunda: empoderar a las mujeres a través de cada uno de sus diseños y redefinir la narrativa en torno a la sexualidad femenina. Su marca, Michelle For Bad Girls, se convirtió en un faro de cambio al abrazar términos negativos y transformarlos en símbolos de fortaleza y celebración.

La colaboración con artistas influyentes como Martina la Peligrosa y modelos trans colombianas como Bella Castiblanco y Mara Cifuentes demostraron el alcance y el impacto de su visión.

Al describir su trayectoria y enfoque, expresó: "Quería cambiar la narrativa, crear un espacio que empodera a las mujeres. Así que decidí regresar a Colombia. Y fue entonces cuando mi viaje me guio hacia la creación de mi marca de lencería, para apropiarse de términos derogatorios como 'mala' y pasar a celebrar nuestra sexualidad y cuerpos".

La presentación de 'Furia y Seducción' en la Semana de la Moda de Nueva York marca un hito emocionante en su carrera. Su dedicación a redefinir normas y empoderar a través de la moda continúa resonando en cada pieza y en cada paso que da.