Isabella Castiblanco crea rumores de posible matrimonio tras publicar comprometedora foto

La reconocida modelo colombiana Isabella Castiblanco se ha convertido en una de las figuras más reconocidas en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en Colombia's Next Top Model y a la gran acogida que ha tenido en redes sociales donde ha hablado abiertamente acerca de su transición a mujer.

La joven recientemente llamó la atención de sus más de 300 mil seguidores en Instagram al publicar una galería de fotos en donde insinúa que estará próxima a contraer matrimonio con su actual pareja sentimental, David Palau, a quien no duda en presumir en las plataformas digitales cada vez que tiene la oportunidad y en diferentes eventos especiales como lo es el caso de los cumpleaños.

Mira también: Isabella Castiblanco recibió su nuevo registro civil de nacimiento

Sin embargo, la noticia no ha sido confirmada verbalmente por la pareja, lo que ha generado todo tipo de comentarios por parte de los usuarios de Internet.

En las imágenes se les logra ver a ambos besándose en medio de un hermoso atardecer; no obstante, lo que en realidad se robó las miradas de todos fue una de las últimas fotos de la galería, donde aparece luciendo en su mano un hermoso anillo dorado con una piedra morada que resalta con su color de piel.

No te pierdas: Isabella Castiblanco habla de la travesía en su transformación por la que entuteló a su EPS

Publicidad

Junto al carrete de fotos, Castiblanco publicó en la descripción unos corazones amarillos sin revelar más información al respecto. Las reacciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, pues no solo le dieron muchos 'me gusta' a la publicación, sino que también les desearon muchos éxitos en su vida de pareja en caso de haber tomado la decisión de emprender un futuro juntos.

"¿Te vas a casar?", "¿en qué momento? Felicidades", "te mereces todo lo lindo del mundo", "me encanta", celébranse, ámense y sean muy felices", "te mereces todas las cosas hermosas", "que viva el amor", "esta pareja en verdad me gusta mucho", "amo esto produndamente", "no mereces menos, Bella hermosa", "que sigan llegando más momentos así, los amor", son algunos de los comentarios que se destacan dentro del post.

Te puede interesar: Lluvia de halagos a modelo trans Isabella Castiblanco tras posar en tanga

Posteriormente, Isabella publicó otra galería de fotos en donde aparece luciendo sus curvas acompañada de la siguiente descripción: "❤️💍❤️El corazón brilla por si solo, cuando encuentra su lugar".