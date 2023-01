"Me ha dañado vestidos": Fanny Lu revela algunas pilatunas que le han jugado sus hijos

En diferentes ocasiones Fanny Lu ha sabido deslumbrar a los colombianos con su carisma y encanto, puesto que en cada aparición pública demuestra el increíble talento que tiene para la música. Sin embargo, muy pocos conocen su faceta por fuera del escenario, más específicamente cuando cruza las puestas de su casa y se encuentra con Valentina y Mateo, sus dos hijos.

En diálogo con Caracol Televisión, la intérprete de ' Yo Quiero un Amor ' habló sobre cómo ha estado presente durante los momentos más importantes de la vida de sus hijos y también aseguró que su progenitora ha sido un ejemplo importante para que ella pueda desempeñar de la mejor forma su faceta como madre.

"El rol de mamá lo he tenido siempre súper claro y como mujer lo valoro muchísimo. Siempre soñé con casarme con mi príncipe azul y tener mis hijos y Dios me ha premiado con eso, tengo dos hijos maravillosos que amo, que me aman y que me respetan", puntualizó la mujer.

Como cualquier madre, Fanny Lu también ha estado expuesta a pequeñas bromas que le han jugado sus dos hijos, historias que con el paso del tiempo ha logrado atesorar en su corazón y divertirse cada vez que las recuerda. La mayoría son travesuras como pintar las paredes con creativos dibujos y hasta dañar una que otra prenda de su clóset.

Aún con todas los juegos, los momentos difíciles y las situaciones de risas, la cantante vive con la convicción de que ser madre es el mejor rol que puede desempeñar en su vida, puesto que le da la oportunidad de formar en valores y con un corazón noble a sus niños, quienes hacen parte de una nueva generación que trabaja arduamente por seguir sus sueños.

