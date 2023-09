Maía reveló detalles de su embarazo: ¿Siempre supo que tendría una niña?

Mónica Andrea Vives Orozco, más conocida como Maía , es una de las cantantes más respetadas en el país y goza de una extensa carrera que le ha permitido ganarse el cariño de miles de colombianos que disfrutan de su música y admiran su poderosa voz. Esta cantautora estuvo en entrevista con Caracoltv.com y reveló detalles de lo que fue su embarazo, pues "buscó" a su hija durante cuatro años y se enteró de su llegada en un momento curioso de su vida.

A sus 41 años, Maía ha logrado consolidarse como una artista referente para muchos, y aunque disfruta mantener su vida personal privada, ha sido muy abierta sobre su hija y la inmensa felicidad que ella le ha brindado, es por eso que nos contó que a pesar de que había perdido la esperanza de ser madre, el destino la sorprendió gratamente en el 2021.

Mira también: Epa Colombia anunció que está esperando una hija: "será la mejor etapa de mi vida"

“Pensé que mi estadía en esta tierra iba a ser sin convertirme en mamá, porque después de cuatro años de intentarlo y ver qué mi esposo y yo éramos fértiles y no entender qué sucedía, pensé que de pronto no me tocaba a mí”, explicó inicialmente la intérprete de temas como ‘Niña Bonita’, ‘Se Me Acabo El Amor’ y ‘No Quererte’.

Durante la transmisión del Desconectado, Maía continuó relatando que una vez dejó de estar enfocada en aquel hecho frustrante, la vida la sorprendió y aunque ella sentía su cuerpo extraño, pero no esperaba que fuera a causa de un embarazo. Esta barranquillera relató los detalles de cuando fue a comprar las pruebas para confirmar si estaba esperando un bebé y cómo reaccionó su esposo al contárselo vía telefónica.

Te puede interesar: Daniela Ospina pasa por su mejor momento y muestra su vientre de embarazo en Nueva York

Publicidad

“Me sentía pesada, y era el periodo de maternidad que iba a empezar”, relató entre risas, y acto seguido también confesó algo muy curioso que le sucedió, pues sus familiares y amigos le decían que tendría un varón; aunque esa intuición de madre le decía que tendría una niña.

No te pierdas: Lorelei Tarón, esposa de Falcao, mostró cómo fue el encuentro entre sus hijos y la nueva integrante

Maía, quien también fue jurado del programa La Descarga, finalizó esta historia de su embarazo comentando: “Yo me tocaba la barriga y sentía que era un hada, una hadita, no un cumbiambero…Y efectivamente era una niña”.