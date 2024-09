Yina Calderón le respondió a Jessi Uribe por decirle “demonio” y lo llama “fracasado”

Es usual que Yina Calderón se enfrente con las personalidades de la farándula nacional . Y es que, con frecuencia comparte contenido a través de sus redes sociales opinando sobre las vidas y polémicas de otras personas, lo que la ha metido en problemas.

Debido a esto se refirió a Jessi Uribe y habló sobre su carrera, como respuesta, el cantante le respondió durante una entrevista y aseguró que ni sabía quién era ella, pues no le afectan los comentarios en su contra a menos que sean de un colega.

Conoce más:Esto es lo que Yina Calderón haría si una pareja le es infiel: "Yo soy más macabra"

Continuó diciendo que la creadora de contenido no tenía nada bueno para decir, que él jamás la ha visto y solo sabe de ella por las preguntas que le hacen acerca de sus palabras hacia él, su música y su relación.

Yina Calderón se despachó en contra de Jessi Uribe

Publicidad

Parece que esta afirmación no le gustó a la mujer, por eso hizo una serie de historias en las que volvió a hablar sobre el cantante de música popular y le dejó claro que, si ella cae con sus palabras, él también lo hará.

Lee también: Yina Calderón se despacha contra La Jesuu: Estos son los motivos que la alejan de ella

“Jessi Uribe dijo que yo era un demonio y yo les digo, si yo soy un demonio, él es un fracasado”, explicó la joven durante su discurso y agregó: “no volvió a pegar ni un solo tema” adicionalmente, retó a los internautas a decir cuál de sus recientes composiciones ha funcionado.

Publicidad

Nadie se salvó de respuesta de Yina y por eso incluso mencionó a la esposa del artista, Paola Jara, recordando los rumores de una presunta infidelidad por parte de los dos a Sandra Barrios, aunque ellos ya han negado esto en varias ocasiones.

Ella también le reclamó por estas acciones y continuó: “no vamos a hablar de ese tipo que es un frustrado”, mientras que dio a entender que, por las palabras del bumangués nada cambiará en su vida.

Mira más: Epa Colombia y Yina Calderón responden si las han demandado por sus polémicas declaraciones

“Pues listo, no voy a comer, no voy a transmitir, ay no, ya no voy a vender fajas, se me acabó el mundo porque Jessi Uribe me dijo que parecía un demonio, qué tristeza” finalizó en tono sarcástico y finalizó con risas.

Por el momento el intérprete de ‘Matemos las Ganas’ no le ha contestado a través de ninguna de sus plataformas, razón por la que los usuarios de Internet están atentos a cualquier palabra que pueda decir al respecto.