¿En problemas legales? Dua Lipa, una de las artistas más influyentes de los últimos años, entró en una ola de críticas por un supuesto proceso de plagio, puesto que muchos usuarios en las redes sociales aparentemente le habrían encontrado similitud a una de sus canciones con uno de los éxitos de la también artista e influenciadora mexicana Kimberly Loaiza.

Asimismo, si nos referimos a temas de la industria directamente, las plataformas digitales aseguran que hay parecido entre sus canciones 'Good in bed' y 'No seas celoso', una relación que seguidores han notado en el coro de ambos temas. Entre las opiniones encontradas, se dice que se trataría de la melodía del sencillo, más no de la letra, pues al mirar detalladamente, en ningún momento coinciden.

Cabe resaltar que, la melodía de la cantante británica salió en el año 2020, mientras que la mexicana lanzó su tema 'No seas celoso' en diciembre del 2019, por esa razón es que Dua es acusada de plagio. El hecho de haber sacado su canción tiempo después la ha perjudicado a nivel internacional, sin asegurar que sea oficial o no el proceso de duplicado y/o copiado.

Actualmente, el tema de Dua Lipa tiene más de 19 millones de reproducciones en plataformas musicales como YouTube, mientras que el de Kimberly cuenta con más de 251 millones. Esa sería otra razón por la que las "Linduras", como se hace llamar el grupo de fanáticos de Loaiza, reafirman que la intérprete de 'Levitanding' sí habría copiado a su ídola.

Hasta el momento, ninguna de las dos artistas se ha pronunciado al respecto, ni se espera que lo hagan. La comparación que hay entre ambos sencillos musicales fue creado por los mismos internautas, por lo que se asimila que no hay una una sola parte de las involucradas que haya hecho oficial el plagio.