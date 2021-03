Viuda de Martín Elías muestra las cicatrices que le quedaron tras cirugía para bajar de peso

Después de haber presumido en más de una ocasión sus curvas en traje de baño, Dayana Jaimes , la viuda de Martín Elías , mostró a través de su cuenta de Instagram las cicatrices que tiene en su cuerpo luego de haberse practicado un procedimiento estético que le ha ayudado a bajar unos cuantos kilos durante los últimos meses.

La revelación se hizo en medio de una dinámica de 'preguntas y respuestas', justo cuando uno de sus casi dos millones de seguidores le preguntó si le había quedado algún tipo de cicatriz después de haberse realizado el procedimiento, a lo que ella respondió con una imagen de su vientre.

"Tengo varias cicatrices porque me sacaron la vesícula y son muy parecidas a las del sleeve gástrico . Ahora no sé cuales son de la última cirugía", comentó Jaimes en tono de risa a través de la plataforma, lo que generó más curiosidad por parte de los usuarios que no tardaron en preguntar si el procedimiento es costoso.

"La verdad es que sí, es una cirugía costosa porque es una cirugía compleja, donde te cortan el estómago y no podemos ponerle nuestro estómago a cualquier persona", aseguró la exesposa del artista, quien aprovechó el espacio en historias posteriores, para mencionar que siempre va a recordar con profundo cariño al cantante de vallenato, al igual que sus demás familiares y sus seguidores.

Con el sleeve gástrico, Dayana logró perder aproximadamente 22 kilos a inicios del 2021, noticia que no dudó en compartir a través de las plataformas digitales con todos sus fanáticos, quienes no tardaron ni un segundo en elogiarla al mismo tiempo que le enviaban mensajes de apoyo para que continúe en el proceso.

La mujer se ha caracterizado también por publicar imágenes en bikini que roban la atención de más de uno, de manera que todos sus seguidores deberán estar pendientes de sus movimientos en Instagram para no perderse ningún detalle de su bajada de peso.