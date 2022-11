Valkyria, del Desafío The Box, mostró su cambio de look, ¿le luce?

Andrea Olaya, más conocida como Valkyria por su paso en el Desafío The Box 2022, sorprendió a sus fieles seguidores con un cambio de imagen que ella calificó como “maravilloso” para verse “regia”. Se trata del cambio de color y corte de su cabello.

“Un cambio maravilloso Gracias a las manos de este artista del color @ kelwingcantillo. Tuvimos un domingo de cambio de look y hasta de clases de colorimetría 🥰Gracias por regalarme tu tiempo y tu talento para terminar este año regia”, fue el mensaje de su publicación en Instagram, donde tiene más de 241 mil seguidores.

Mira también: "Me duele mucho": Maleja, del Desafío The Box, pidió ayuda por situación que vive con su hermana

Publicidad

En el video se puede ver a la exluchadora olímpica realizar una transición al ritmo de ‘Wiggle, Wiggle', de Jason Derulo, para mostrar la transformación de su color de cabello de negro a un tono más rojizo, con ondas y más corto.

La deportista aprovechó el espacio para agradecerla a su relacionista, a quien considera que es de su familia. Varios usuarios dejaron sus comentarios en el post para expresarle sus felicitaciones, pues consideran que lo realizado en su cabellera le luce y la hace ver distinta a como todos estaban acostumbrados desde su paso por el reality de Caracol Televisión.

Te puede interesar: Así es la historia de amor de Grecia y Juan Manuel, exparticipantes del Desafío The Box 2021 y 2022

“Que hermosura de niña, cada vez más bella”, “me encanta, que bella persona eres”, “Aunque ya eres hermosa, me encantó el look, espectacular”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Publicidad

Valkyria fue una de las participantes más queridas del Desafio The Box 2022, pues muchos televidentes destacaron su fuerza y bondad demostrada con los demás compañeros.

Publicidad

Cuéntanos, ¿qué opinas del cambio de look de la ganadora del reality?