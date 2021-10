Sebastián Yatra presentó a su nueva novia con románticas fotografías, ¡conócela!

El cantante de reguetón Sebastián Yatra estaba envuelto en rumores de que había tenido una reconciliación con su exnovia la cantante argentina Tini o que podría tener un romance con la actriz española Ester Expósito. Sin embargo, todo esto quedó atrás, el artista dio a conocer en sus redes sociales que ya se encuentra en una relación amorosa.

Después de confirmar la ruptura con la intérprete de ‘Miénteme’ por medio de un tweet que decía:"a veces las cosas no se dan como uno imagina... Hoy sentimos que es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán los lindos recuerdos en nuestro corazón", el artista tiene una nueva novia.

En uno de sus últimos posts publicó una serie de fotografías junto a Clara Galle, una actriz y bailarina de 19 años, que acompañ´´o con el mensaje: “mi pedazo de sol”. La noticia logró dejar impactados a sus seguidores ya que muchos no se lo esperaban.

No pasó mucho para que los comentarios no pararan en la publicación: contexto, por favor”, “qué bellos”, “los que comentan a Tini en un post que nada que ver con ella, bandera roja”, “es un sol”, “hoy duermes en la sala, Sebastián”, “se me reinició el Windows, amo” y “no entiendo por qué la gente se puso a comprar a clara con Tini, superen una relación que terminó hace más de un año y dejen ser feliz a la nueva pareja”, fueron algunos de ellos.

La foto ya supera el millón de likes y tiene más de 20 mil comentarios, muchos extrañan a su exnovia y muchos otros lo felicitan por su nuevo amor.

Por su parte, Galle también publicó una serie de retratos muy amorosos junto al artista con un emoji de foca y un corazón amarillo en su cuenta de Instagram donde tiene más de 800 mil seguidores.

Por ahora sus fans esperan que oficialice su relación y saque nueva música, pues lo último que ha hecho el cantante fue sumarse a la gira de conciertos de Ricky Martin y Enrique Iglesias.