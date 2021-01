Reykon respondió por qué Karol G y J Balvin no lo nombran cuando hablan de sus inicios

Reykon se animó a interactuar con sus fanáticos, por eso llevó a cabo en sus redes sociales una actividad, en la que no solo reveló detalles de su vida, sino que además habló de Karol G y J Balvin , dos reconocidos artistas del género urbano, que al igual que él, ingresaron a la industria musical hace más de una década.

Un internauta se mostró muy interesado en saber por qué razón sus colegas no lo nombran cuando cuentan cómo iniciaron sus carreras como cantantes. El antioqueño respondió, pero sus declaraciones generaron aún más confusión e incluso, le hicieron pensar a más de un usuario que su relación con los artistas no es nada buena.

"Demás que yo no estuve, pregúntele a ellos", afirmó poco después de hacer una expresión facial que daba a entender que no tenía claro el motivo. Las reacciones no se hicieron esperar, algunos internautas refutaron la versión del usuario y recordaron la aparición de Karol G en el programa Se dice de mí , en donde aseguró que su carrera tomó vuelo cuando hizo colaboraciones con otras figuras del reguetón.

"Tengo que decir que lo logré cantando con otros artistas, cuando Reykon me dio la oportunidad, cuando Nicky Jam me dio la oportunidad, el hecho de haber hecho una canción con Ozuna , con Bad Bunny , todo eso me dio tantas oportunidades que algún día la gente entendió que Karol G también tenía lo de ella", explicó la intérprete de 'Bichota' años atrás.

La paisa junto su talento con el de Reykon y llegó a interpretar los coros de la famosa canción '301', que actualmente tiene en YouTube más de 49 millones de reproducciones; sin embargo, su relación laboral se terminó.