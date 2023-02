Pete Davidson borró todos los tatuajes que se hizo en honor a Kim Kardashian

Kim Kardashian y el humorista, Pete Davidson comenzaron una relación amorosa tiempo después de que la modelo y empresaria, le solicitara el divorcio a su exesposo, Kanye West . A finales del 2021 oficializaron la relación que tuvo toda la atención mediática, sin embargo, el vínculo entre Davidson y 'Kimi' no duró por mucho tiempo.

Aunque el comediante y la socialité estadounidense, mantuvieron una relación por nueves meses, este fue el tiempo suficiente para que Pete realizara un acto de amor que para muchos fue considerado como exagerado, ya que el también cantante no dudó en hacerse varios tatuajes relacionados a Kim y sus cuatro hijos.

Recientemente y cinco meses después de la ruptura entre Peter Michael Davidson y Kimberly Noel Kardashian, el comediante fue captado en medio de una vacaciones por unos paparazzis, quienes retrataron la hombre de 39 años con su nueva pareja en las playas de Hawái. De inmediato, lo que llamó la atención en las imágenes fue que aquellos tatuajes sobre su relación con Kim ya no estaban.

En medio de la relación, Davidson marcó con tinta sobre su piel la frase: "My girl is a lawyer" (Mi chica es abogada), ya que este es uno de los sueños por cumplir de la influencer, quien si bien, recibió estudios de derecho aún no se ha titulado como profesional.

Otro de los tatuajes que causó la furia del rapero, Kanye West, fue el que dejó ver el humorista en su cuello: "KNSCP", iniciales de los hijos entre 'Ye' y Kim Kardashian. Pero ahora, estos han quedado en el pasado. El tercer y último diseño que también ha desaparecido fue uno que simbolizaba el primer beso que se dieron y que plasmó con los personajes de Jasmine y Aladdin, pues ambos aparecieron en el programa 'Saturday Night Live' caracterizados de dichas figuras.

Los rumores sobre un posible tratamiento con láser para eliminar los tatuajes del comediante, comenzaron cuando en octubre del 2022, Pete fue visto con un vendaje cubriendo su cuello. Ahora, con la reciente aparición del humorista junto a Chase Sui Wonders, quien es la actual novia de Pete, se confirma que el actor y comediante dejó en el pasado su vínculo con Kim Kardashian.

Pete Davidson removes tattoos dedicated to Kim Kardashian https://t.co/UAjBBRrOHs pic.twitter.com/BWgjcAykVs — Page Six (@PageSix) January 23, 2023

