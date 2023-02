Georgina y Cristiano Ronaldo vendieron su jet privado por una elevada suma de dinero

Georgina Rodríguez suele compartir en detalle cada momento que pasa junto a su pareja, Cristiano Ronaldo , hijos y amigos mediante las redes sociales, la modelo deja al descubierto los lujos que rodean su vida y la de su familia, uno de estos es el jet privado que adquirió Cristiano en el 2015 cuando jugaba con el Real Madrid y que fue vendido según lo reportaron algunos medios internacionales.

El lujoso avión es conocido como Gulstream G-200, el futbolista pagó en su momento 20 millones de euros por este modelo personalizado y del cual solo existen 250 unidades en el mundo. Aunque a la fecha, se desconoce quién fue el comprador de la nave que alcanza una velocidad máxima de 560 millas por hora, se sabe que se vendió por la misma suma en que fue adquirido.

Según lo reportó el medio ABC, la razón de la venta se dio porque la pareja busca un medio de transporte aeronáutico más grande y con la suficiente capacidad para transportarse con la familia, amigos y personal de trabajo. Si bien, el jet cuenta con espacio para diez personas, el circulo familiar de 'Gio' y Cristiano ha crecido en los últimos años.

En las fotos que ha compartido Georgina mediante su cuenta oficial de Instagram como también, en la serie documental y de entretenimiento conocida como: 'Soy Georgina', los detalles y lujos de este jet se hicieron públicos. Ha llamado la atención, porque cuenta con una cocina equiparada con variedad de electrodomésticos y elementos para satisfacer los gustos gastronómicos de la española y el portugués.

Así mismo, el nuevo propietario del jet podrá disfrutar de una habitación en su interior que incluye baño privado con tocador, cojinería en cuero, pantallas y mesas para entretenimiento, entre muchas otras características.

Otra de las curiosidades sobre el jet privado, la dio a conocer la periodista, Kike Calleja quien manifestó que el delantero del equipo árabe Al-Nassr, le sacó provecho no solo para sus viajes sino también, para hacer negocios mediante una empresa que se encargaba de alquilar el avión para viajes privados a empresarios y futbolistas con un costo de 6.000 y 10.000 euros por hora.

