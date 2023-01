Paola Jara se molestó con Juanpis González: "cómo le vas a decir guiso a Jessi"

Paola Jara ha logrado destacarse por su talentosa voz y sus canciones tanto en Colombia como a nivel internacional, por lo que se ha consolidado como una de las grandes exponentes de la música popular, sin embargo, hay un hecho que nunca la dejará de perseguir.

A pesar de que pase el tiempo, casi nadie ha podido olvidar toda la polémica causada por un sudado de pollo que ella, con mucho cariño, le había preparado a Jessi Uribe y por el cual ha sido criticada en redes sociales, pues varios usuarios aseguraron que esa no era la manera correcta de hacerlo.

Desde ese momento, Paola Jara se ha convertido en blanco de burlas, memes y chistes con referencia a este plato, es por ello que en su entrevista en The Juanpis Live Show no iba a ser la excepción.

Luego de varios minutos de charla entre el presentador y la cantante, el anfitrión le pidió a su equipo de producción que le llevaran algo muy particular: un sudado de pollo. Ante esto, ella se mostró muy relajada, se rió y le afirmó que esta era la primera vez que le hacían eso.

Esta fue la oportunidad perfecta para que la artista explicara por qué lo hace de esta forma, pues no le gusta ni el tomate ni la cebolla. Ante esto, Juanpis González le hizo una pregunta que a pesar de que la hizo reír le generó un poco de molestia: "es porque odias el guiso y ¿por qué te casaste con Jessi, qué pasó?"

La primera respuesta Paola Jara fue tanto hacia el presentador como hacia el público: "no, no seas así, ¿y ustedes le celebran?". Tras esto ella se mostró un poco acelerada, por lo que el comediante le dijo que se calmara un poco y, en medio de risas y disgustó, ella le respondió: "No, cómo le vas a decir guiso a Jessi".

Luego ninguno de los dos pudo contener la risa y el programa como si nada, pues ambos sabían que se trataba únicamente de una chanza aprovechando todo lo que se dice de esta pareja.