Telonera de Paola Jara en Chile denunció maltrato por parte del equipo de la cantante

En una polémica se encuentra la reconocida cantante de música popular Paola Jara , luego de que su telonera en Chile Luisa Chara denunciara el maltrato que vivió por cuenta del equipo de la artista. De acuerdo con la versión entregada por la joven en su cuenta de Instagram, la manera en que se manejó la situación le pareció una total falta de respeto a pesar de no ser reconocida aún en la industria.

“He aquí mi triste historia: resulta que salí a cantar, ya la gente estaba súper bacana, el público estaba con una energía. Entonces, ya iba por mi tercera canción, todo bacano, todo chévere, y a la mitad de la canción me di cuenta de que me apagaron la música, las luces, me pararon el show”, señaló en medio de la plataforma.

Asimismo, aseguró que el staff le pidió que se "quitara" del escenario, debido a que la esposa del también artista Jessi Uribe debía presentarse. El incómodo momento la afectó emocionalmente, pues argumentó que hasta lloró porque todo el evento resultó ser todo un "fail" para ella. La intérprete de 'Usted no me olvida', por su parte, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero sí ha mostrado fotografías de lo exitoso que fue el espectáculo.

