Paola Jara pintó a su mascota de color fucsia y fue acusada de "maltrato animal"

La cantante de Paola Jara suele compartir por medio de sus redes sociales su vida cotidiana junto a su familia y amigos. Meses atrás contrajo matrimonio con el ahora su esposo, el también artista Jessi Uribe.

La artista tiene tres perros: Turrón, Coffee y Mía, esta última fue la protagonista de una de la historias de la colombiana, pues la perrita de pelaje blanco fue tinturada en diferentes partes de color rosa, esto desató miles de reproches hacía la intérprete de música popular.

En su cuenta de Instagram, Jara compartió un video mostrando un "experimento", en palabras de la cantante, mientras sostenía a su mascota pintada: "Estamos haciendo, aquí, mejor dicho… Ahora les muestro como nos va a quedar este experimento con mi niña”, indicó la artista.

Varios internautas no estuvieron de acuerdo con el hecho ya que para muchos se trataría de un caso de "maltrato animal", debido a la exposición a estos químicos fuertes que no reaccionan de la misma forma que en la cabellera de un humano.

"No es experimento, se llama 'altrato animal", "Eso es malo para los perros, puede intoxicarse", "Debería tener más respeto por lo animales", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, muchos otros indican que no se trata de maltrato animal, pues en ningún momento se le está ultrajando ni física ni mentalmente al animal, por el contrario le dan un pequeño masaje donde se ve que la mascota se relaja: "Yo no veo a la perrita ni llorando ni sufriendo", "Eso no es maltrato animal, simplemente le pintó un poco el pelaje", son algunos de los comentarios defendiendo la acción de la cantante.

Ante toda la polémica, Paola Jara respondió las miles de críticas en redes sociales: "A los que están tan traumatizados que voy a atentar contra la vida de mi perrita, que son mis hijos lo que más amo, ese tinte es especial para mascotas", expresó la paisa en una de sus historias.