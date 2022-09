Captan en video a "fantasma" que estaba paseando por un centro comercial en Chile

A través de redes sociales se ha viralizado un video que ha sido calificado por los internautas como "paranormal". Se trata de una publicación hecha por un usuario identificado como Carlos Martínez, quien se autodenomina investigador y comunicador paranormal, ya que constantemente aborda estos temas sobrenaturales y comparte contenido relacionado.

El extraño suceso fue captado en el Parque Araucho de Chile entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m. desde el exterior del edificio. Allí se logra ver el momento exacto en el que una sobra enorme se pasea tranquilamente por uno de los pisos; sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios en Internet es que la figura se joroba un poco mientras se traslada por el recinto.

"(...) No se encontraba nadie excepto nosotros, informamos a carabineros y nada, no fue reflejo ni nada por el estilo, al final solo coincidimos en que fue algo paranormal", fue el mensaje que recibió Martínez a través de su cuenta de Instagram por parte de un testigo que pidió que no se le revelara la identidad.

