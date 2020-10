Marylin Oquendo es criticada por darse un baño con costosa champaña

Marilyn Oquendo es tema de conversación en redes sociales, pero no precisamente por sus pronunciadas curvas, ni su talento para la música. Esta vez fue una polémica publicación la que hizo que todas las miradas se volcaran sobre la cantante, pues allí reveló una parte del excéntrico festejo que realizó.

La artista recibió una emocionante noticia: su número seguidores aumentó significativamente hasta alcanzar los 600.000. Para un influencer este tipo de acontecimientos representan un avance muy importante en el ámbito laboral y por tanto, Oquendo no quiso pasar por alto la ocasión y decidió celebrar como "la gente abundante".

Aunque parezca extraño, la gran protagonista de la fiesta no fue Marilyn, sino una costosa botella de champaña avaluada nada más y nada menos que en dos millones de pesos. La cantante la compró para darle una utilidad muy particular, pues al igual que los pilotos de la Fórmula 1, esta mujer batió la botella hasta hacerla rebosar y luego se dio un modesto baño con licor.

Las críticas no se hicieron esperar, pues muchos de sus seguidores cuestionaron la celebración y aseguraron que no era necesario presumir el precio de la botella. “Ridiculez al 100000%”, “Poniendo precios y haciendo este tipo de cosas te quitas puntos”, “Muy bonito por ti, pero tanta gente sin nada que comer ¡Ay, Dios!”, “Para la otra no pongas el precio”, comentaron algunos usuarios.