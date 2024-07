Maleja Restrepo y Tatán Mejía revelaron cómo fue el momento en el que les propusieron un trío

Sin duda, una de las relaciones más admiradas por el público es la de Maleja Restrepo y Tatán Mejía, quienes han construido un hogar lleno de amor y por el que constantemente les piden consejos acerca de la dinámica que tienen en pareja.

Gracias a esto escribieron el libro ‘Parceros’ y ahora inician una nueva aventura con su podcast en el que hablaron de un tema importante durante el primer capítulo, se trata del momento en el que recibieron la propuesta de hacer un trío.

En medio de una conversación muy honesta, los dos reataron que, en un evento, una modelo de protocolo se le acercó al hombre y le preguntó a qué hora llegaría su esposa, pues tenía una propuesta, ya que quería estar con él y también con ella de manera íntima.

Sin problema alguno, Maleja admitió: “Me encanta la claridad de esa pelada, esa seguridad”, al mismo tiempo Tatán confesó que le sudaban las manos y por eso le dijo que primero preguntaría antes de darle una respuesta oficial, algo que la presentadora agradeció, pues hace parte de los acuerdos de su relación.

La caleña explicó que esta fue la manera en la que se abrió la posibilidad de hablar un tema que habían tocado poco, pero que le interesaba abordar “claro que lo pensé ‘¿será este el momento en que queremos abrir esa puerta?’”, dijo.

Lo cierto es que él ya lo había hecho, pero ella jamás tuvo la oportunidad y por eso la respuesta de Maleja fue: “yo en este momento no quiero abrir esta puerta porque a mí me gusta lo que nosotros tenemos y hemos construido, me da susto que entre otra persona que pueda perjudicarlo”.

Durante la conversación, Mejía aseguró que podrían haber creado acuerdos junto a la tercera persona para gestionar la situación, sin embargo, ella volvió a explicar su posición: “En este momento no me hace falta un extra o una aventura de ese estilo para conectarme contigo como para abrir una puerta que después no sé si pueda cerrar o si quiera cerrar”.

Finalmente él tuvo tiempo de pensar con más cuidado la oferta después de que la rechazaron y fue entonces cuando se dio cuenta de que tampoco quería hacerlo, pues confesó que le daba miedo que su esposa terminara disfrutando más con otra persona que con él, “¿son celos? Un poquitico”, mencionó.

Tatán declaró que tampoco se sentiría cómodo si, tal vez, a alguno de los dos le gustara la experiencia y cerró la conversación diciendo: “si yo estoy bien y las cosas están bien (…) qué necesidad de dejar entrar a alguien que no quiero”.

Los comentarios sobre el contenido son positivos y los usuarios de Internet aplauden su relación y empatía, pues es notorio que tienen una gran complicidad y es por eso por lo que su matrimonio ha sido tan exitoso como lo han dejado ver.

