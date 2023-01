Maleja Restrepo registró cuando una de sus hijas se durmió en plena clase virtual

El aislamiento en casa ha generado que muchas de las actividades diarias se hayan tenido que reinventar, entre ellas, la educación. De un momento a otro las instituciones educativas tuvieron que trasladarse a los hogares.

Es por ello que, las hijas de Maleja Restrepo y Tatán Mejía han tenido que tomar sus clases de manera virtual, lo que causó que la pareja tuviese que adaptar los espacios de su casa para que ellas estuviesen cómodas.

Sin embargo, una de ellas sintió una excesiva tranquilidad y en medio de una clase virtual se quedó dormida. Macarena, la hija menor, se quedó sentada en su puesto, con los audífonos en sus orejas y completamente quieta.

Maleja no pudo resistirse a este momento y en medio de risas registró este particular hecho. La presentadora mostró no solo a la pequeña, sino que también enfocó la pantalla del computador, donde se puede ver cómo continuaba la sesión en la que se podían ver unos dibujos.

"Así era Sebastián en el colegio (...) ¡Ay no! Qué ternura", dijo Maleja durante el video que subió a sus historias de Instagram