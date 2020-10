Mabel Cartagena se quitó las prótesis de sus senos y así quedó

En diferentes ocasiones la presentadora Mabel Cartagena había manifestado su deseo de quitarse las prótesis de sus senos ya que cuando decidió ponérselas tenía 21 años y se sentía acomplejada.

Tras la larga espera, el día al fin llegó y Cartagena cumplió lo que quería, por lo que no dudó en compartir con sus seguidores el resultado a través de sus historias de Instagram que acompañó con el mensaje: “Sin senos sí hay paraíso y además salud”

Además de posar su nueva figura al natural, la mujer compartió la reacción de su hijo menor Luca, a quien no le gustó ver con senos pequeños a su mamá. Así lo manifestó e hizo pucheros ante la cámara.

Mabel Cartagena duró 16 años con sus grandes prótesis y en sus redes sociales anteriormente manifestó que ya no quería “tener cosas extrañas” en su cuerpo. “Ya no me gustan, siento que se ve vulgar y sufro que se vean, prefiero un busto plano”, aseguró en su momento.