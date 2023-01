Con fotografías, Mabel Cartagena reveló sus cirugías estéticas

La reconocida presentadora Mabel Cartagena siempre se ha mostrado en sus redes sociales muy cercana a sus seguidores y es por esto por lo que cada que ve oportunidad aprovecha para compartir con ellos detalles de su vida personal.

En esta ocasión por medio de historias en su cuenta de Instagram, la barranquillera respondió algunas preguntas enviadas por sus seguidores, varias de ellas relacionadas con su físico y sus cirugías estéticas, interrogantes a los que les dio respuesta sin ningún inconveniente ni tapujo e incluso se atrevió a mostrar el antes y después de su cambio.

Una de las preguntas hacia referencia a su aumento de senos: “¿A qué edad te pusiste los senos y por qué?” a lo que Mabel respondió jocosamente: “A los 21… era cóncava y me sentía acomplejada. En ese entonces estaban en furor las prótesis hasta las amígdalas y me deje llevar, hoy no veo la hora de quitármelas”.

Entre otras preguntas, algunas hacían referencia a sus labios, parpados y hasta barbilla, pues según señalaron los usuarios allí notaron algún cambio, sin embargo, ella aclaró que en su rostro no tiene ninguna otra cirugía más que la de su nariz.



