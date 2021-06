Llueven mensajes de admiración a Daniella Álvarez tras cumplir un año de su amputación

Hace un año, la presentadora y exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez tuvo que afrontar uno de los retos más grandes de su vida, luego de que le amputaran la pierna izquierda por una isquemia .

Fue a través de su cuenta de Instagram , donde reúne más de 3 millones de seguidores, donde recordó el episodio y agradeció tanto a su familia como al resto de personas que han hecho parte de su proceso de recuperación por apoyarla incondicionalmente.

"Gracias a mi familia por el amor infinito que me mantuvo fuerte, a mi madre por el coraje y valentía con la que me sostuvo cada día y ustedes que con tantas oraciones y mensajes me dieron valentía para luchar", comentó.

La presentadora del Desafío The Box aseguró que este ultimo año le ha traído nuevas enseñanzas como el verdadero significado de la palabra "aceptación" y señaló que en la actualidad se siente completamente feliz y llena de vida para seguir venciendo los obstáculos que se le presenten en el camino.

"Hoy me levanté sin dolores, sana y FELIZ de estar en este camino llamado VIDA, que con sus dificultades, hoy es más interesante y desafiante para mí. Como me decía ayer una de mis fisios'la adversidad es la oportunidad' y es cierto, crecemos creyendo que la dificultad es aquello que nos frena, nos afecta y nos victimiza, pero es todo lo contrario. Es la oportunidad para probarnos, crecer y llegar a lugares que nunca imaginamos, sintiendo una tremenda gratificación personal"

Finalmente, agradeció al cuerpo médico que la atendió no solo durante su amputación, sino también a los trabajadores de la salud que la han apoyado desde aquel momento hasta las veces que se encuentran en los controles.

Rápidamente los usuarios se tomaron la plataforma para enviarle mensajes de admiración y fortaleza, puesto que muchos afirman que la modelo los ha inspirado a no desfallecer en las luchas cotidianas que cada colombiano asume.

"Es que te veo y me erizo, no tengo palabras para explicar cuánto te admiro, eres grande mi Dani", "¡Eres un ejemplo para tantos! Un año enseñándonos el verdadero amor por la vida", "¡Me hiciste llorar! Soy una extraña más que ora por ti y que eres un ejemplo de valentía y tesón, que cada vez que pienso en mis luchas pienso en ti como esa guerrera que nos da un ejemplo de templanza", "me llenas de fuerza", "mujer berraca digna de admirar", "tu familia un ejemplo de amor incondicional", fueron algunos mensajes que se leyeron.