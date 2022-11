"Llámenme Don Juan": Maluma publicó una fotografía de su cambio de look

Debido al inicio del Mundial de Qatar, Maluma se ha encontrado en el centro de varias críticas, ya que personas de todo el mundo vieron como algo negativo que se haya presentado en el Fan Fest para cantar 'Tukoh Taka', el tema musical de este evento deportivo, mientras que otros artistas como Dua Lipa y Shakira rechazaron ir a este país por causa de las afectaciones a los derechos humanos.

A su vez, el hecho de irse en medio de una entrevista luego de que le preguntaran su opinión frente a todo esto hizo que sus seguidores sintieran que estos actos no le importan.

Te puede interesar: Mundial de Qatar 2022: Maluma interpretó 'Tukoh Taka' en el FIFA Fan Festival y se robó el show

Publicidad

No obstante, este cantante urbano ha demostrado que no se ha visto afectado por los comentarios que hay alrededor de él, pues sabe que la gente en las redes sociales no lo conoce realmente.

Es por esto que decidió pasar la página y refrescar su imagen, ya que esto es algo que siempre juega un factor clave en la carrera de los artistas.

El paisa compartió una serie de fotografías a blanco y negro en su cuenta de Instagram, en las que es posible verlo con varias trenzas, con las cuales dejará de portar su cabello largo. En esta puso una descripción en la que dijo: "llámenme Don Juan".

Por otra parte, publicó un video en TikTok en el que es posible ver cómo fue el proceso de su cambio de look. En este exaltó que viene una nueva etapa y prometió un nuevo flow.

Conoce más: ¡Emotivo momento! Maluma lloró al regalarle una casa a un niño con cáncer

Publicidad

"A este hombre le queda bien todo😻", "Belleza de hombre ✨", "¿Habrá algún look que te quede mal?", "Amo este peinado rey 💕", "Este hombre me roba los suspiros", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.