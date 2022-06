¡La tiene de fondo de pantalla! Aumentan los rumores de una relación entre Feidy Karol G

Día a día crecen los rumores de que los cantantes urbanos Karol G y Feid mantienen una relación amorosa, pues desde el concierto de la paisa en Medellín, como parte de su 'Bichota Tour', en la que él fue su invitado especial, no dejan de vincularlos en un supuesto noviazgo, a pesar de que en un momento se habló de que ella estaría saliendo con James Rodríguez.

La artista ha sido una de las más influyentes en el reguetón en lo que va de este 2022, por lo que ha acaparado una gran cantidad de miradas gracias a su talento y a los espectáculos que ha venido dando en Latinoamérica, en los que demuestra cómo es capaz de mover las fibras de sus fanáticos.

A pesar de esto, la vida amorosa de la paisa no deja de ser un factor importante para sus seguidores, quienes vivieron toda la 'Tusa' de la cantante, pues la vieron en sus momentos más tristes, cuando lloraba en el escenario por un mal amor, y ahora la disfrutan en una etapa en la que hablar de amor propio y de empoderamiento ha sido una forma de inspirar a sus miles de asistentes.

Es por eso que muchos desean verla al lado de un artista como Feid, pues consideran que harían una gran pareja, lo que hace que los usuarios en redes sociales no quieran perderse ni un solo detalle de las pistas que puedan estar dejando sobre un posible amorío.

Fue así como, gracias a unas fotos en las que era posible ver el celular del Ferxxo, se dieron cuenta que el cantante la tiene como su fondo de pantalla, aumentando los rumores sobre un noviazgo. En la imagen es posible ver medio rostro de Karol G en la que pareciera ser una de las locaciones del video musical de 'Provenza'.

"La bebesita con el Ferxxo ¡qué rico país😍!", "Hasta que no los vea juntos no creo 😂", "Espectacular 👏", "No se pierden ni media", "Eso es estrategia comercial", "Ellos dos se merecen 😍", fueron algunos de los comentarios en redes.