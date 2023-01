La Liendra le dejó una lección de vida a su sobrino durante la entrega de regalos

La Liendra se ha caracterizado por estar envuelto en varias polémicas en las redes sociales, ya sea por el contenido que crea, su forma de comportarse o hasta su relación sentimental, sin embargo, este joven ha demostrado que cada vez le importa menos el qué dirán y sigue adelante.

Así mismo, ha compartido su historia de vida y la de su familia con sus seguidores, con la intención de ejemplificarles que sí es posible salir adelante y luchar por aquellas cosas que siempre se soñaron.

Te puede interesar: Dani Duke reveló que se le entraron los ladrones a su apartamento y se llevó el susto de su vida

Publicidad

Por otra parte, La Liendra ha dejado su marca personal con respecto a crear videos con respecto a bromas a sus familiares o amigos y aunque esto parecía ser una de ellas, realmente fue una lección de vida.

En medio de la repartición de regalos con sus seres queridos, el creador de contenido se enteró de que su sobrino no se estaba comportando de la mejor forma, ya que no estaba respetando a sus mayores, razón por la que decidió no darle todos los regalos que habían para él.

Conoce más: La Liendra y Dani Duke encienden las redes con ardientes fotos

Ante esto, quiso dejarle en claro que no puede ser premiado todo el tiempo y que debe mejorar su actitud. Tras esto, La Liendra escribió un mensaje para sus seguidores, en el que comentó que tan solo le habían dado un obsequio, ya que parte de ellos van a ser entregados a otros niños que los necesitan y el resto se los darán a lo largo de la semana solo si se porta bien.

"Todo lo hago desde el amor y por su bien. Me importa más su futuro que un juguete", comentó el joven, quien aclaró que ni le pegaron ni lo regañaron por esto. Así mismo, compartió videos en los que fue posible verlo a él y a su sobrino repartiendo estos regalos.