A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4 millones de seguidores, la reconocida creadora de contenido digital Dani Duke, que se especializa en temas de belleza, moda y maquillaje, informó que estuvo a punto de ser víctima de robo en su casa, por lo que ahora está pensando seriamente en contratar seguridad privada y así evitar futuros inconvenientes.

"Ayer se metieron a mi casa a robar mientras yo estaba ahí, pero dentro de lo malo hay algo bueno, cosas positivas, gracias a Dios no estaba sola, las cámaras de seguridad captaron el rostro de la persona que entró, la Policía también ayudó bastante", comentó a través de sus historias la también pareja sentimental de Mauricio Gómez, más conocido en Internet como La Liendra.

Según la versión entregada por Duke, el sujeto al ver que la residencia no estaba sola, emprendió la huida; no obstante, las cámaras de seguridad lograron captar no solo el momento en el que ingresó, sino también otros detalles de la persona vinculada, por lo que la Policía ya se está haciendo cargo de las respectivas investigaciones.



¿Dani Duke contratará escoltas?

El susto fue tan grande que la influenciadora está buscando nuevas alternativas para mejorar su seguridad pues, aunque estaba acompañada de uno de los miembros de su equipo de trabajo, asegura que la situación pudo haberse salido de control.