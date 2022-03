Kim Kardashian recibió un regalo de Ariana Grande, exprometida de su actual pareja

La nueva relación entre Kim Kardashian y Pete Davidson ha generado una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores, quienes consideran, principalmente, que hacen una gran pareja.

Sin embargo, no todos los allegados a la empresaria lo ven así, pues Kanye West , su exesposo y padre de sus hijos, ha hecho público su rechazo al humorista estadounidense, a quien confronta por medio de las redes sociales.

Aún así, todo parece indicar que no todas las exparejas tiene una actitud negativa ante este noviazgo y ponen por encima la amistad que construyeron.

Ariana Grande , quien fue prometida de Peter y se vio atacada por el mismo tras unas incómodas declaraciones sobre su intimidad como pareja, parece tener un comportamiento totalmente diferente a la del rapero.

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la miembro del clan Kardashian reveló que recibió un kit de regalo proveniente de la marca de maquillaje r.e.m.beauy, la cual es de la cantante.

¿Las dos celebridades tenían una amistad?

La relación entre Kim y Ariana siempre ha sido muy buena y afectiva, no solamente porque son dos íconos del entretenimiento, sino también porque las pequeñas niñas de las Kardashian son grandes admiradoras de la artista.

En 2016, estas dos celebridades posaron y estuvieron juntas durante una gala de los MTV Music Awards, lo cual causó gran furor durante esa época.

Tan solo un año después, la empresaria fue vista en un concierto de la cantante pop, pues llevó a su hija North West para que disfrutara de este show.

Otro de los momentos icónicos entre estas dos famosas fue la aparición de Ariana en un capítulo de 'Keeping up with the Kardashians', pues la artista tuvo a Kris Jenner como parte del elenco del video musical de 'Thank U, Next'.