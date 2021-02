Kim Kardashian pide el divorcio a Kanye West tras seis años de matrimonio

Después de semanas de especulaciones, la reconocida socialité, Kim Kardashian, solicitó formalmente el divorcio al rapero Kanye West , debido a que durante la segunda mitad del 2020 su matrimonio presentó varios altibajos , lo que se vio reflejado en las noticias y fotografías publicadas tanto en redes sociales como en portales informativos.

De acuerdo con información recogida por el medio estadounidense TMZ , la separación se lleva a cabo de la manera más amistosa posible, incluso, ya se han adelantado algunas diligencias como el tema de la liquidación de los bienes pactados en el acuerdo prenupcial.

La empresaria solicitó expresamente la custodia legal y física de North , Saint, Chicago y Psalm. Por el momento, el cantante no se ha opuesto a la decisión, pues según ha dejado ver está dispuesto a llevar su relación paternal de la mejor manera posible.

La pareja empezó a presentar problemas desde el año pasado, justo cuando West decidió lanzar su campaña política el 4 de julio, debido a que en su paso por Carolina del Norte contó, sollozando, el momento en el que Kim pensó en abortar su primogénita, lo que desencadenó una ola de críticas.

Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Kardashian estaba dispuesta a dejarlo desde hace bastante tiempo; sin embargo, no lo había hecho porque el también diseñador estaba atravesando por un episodio bipolar grave. Tal fue su grado de incompatibilidad que empezaron a vivir en casas separadas, pues presentaban diferencias tanto políticas como de estilo de vida.

La pareja se conoció hace aproximadamente veinte años, pero fue hasta el 2010 que Kanye salió por primera vez en el reality show ‘Keeping up with the Kardashians’ cuando visitó la tienda DASH. En el 2012 el cantante le confesó su amor a la reconocida modelo y luego, en el 2014, se casaron después de haber traído al mundo a su hija mayor, North.