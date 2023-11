Karol G intentó hablar en inglés y mató de la risa a sus seguidores, ¿nadie le entendió?

Karol G es una de las artistas colombianas más reconocidas del país, para nadie es un secreto que actualmente pasa por un gran momento de éxito y debido a todo lo que ha sucedido en su carrera durante los últimos meses, ahora se está tomando un descanso.

Así lo ha mostrado en sus redes sociales, allí ha compartido, fotos, videos e historias en las que aparece junto a sus amigos más cercanos cantando, bailando y disfrutando de la vida, lo que ha hecho que muchos de sus seguidores estén felices.

Ahora la cantante ha dado de qué hablar por un tema distinto y más de uno ha dejado salir una carcajada escuchando a la paisa. Esto, porque subió un video en el que aparece hablando inglés o, al menos, intentándolo.

La cantante está sentada frente a la cámara mientras que su amigo, el creador de contenido Daiky Gamboa le dice una frase que debe repetir. Al iniciar la filmación, Karol G le pide a su acompañante: “Vamos a hacer la actuación, dale, dime como si fueras mi profesora de inglés”.

Inmediatamente, tanto a él, como a otra persona que se encontraba en el lugar se les escucha pronunciar: “hi, my name is Mery”, cuando la artista lo repite, lo cierto es que no se entiende absolutamente nada de lo que está diciendo.

Los comentarios no se han hecho esperar y varios usuarios de Internet le han dejado mensajes muy graciosos a la cantante “De ahora en adelante diré que mi nivel de inglés es como el de Karol G 😂”, “Fácilmente podría ser yo”, “No me rio porque soy ella 😂”, “yo lo pronunció como lo leo jajaja”, se puede leer en algunos de ellos.

Lo cierto es que Karol G le estaba haciendo una broma a sus seguidores , pues ella habla inglés fluido y así lo ha demostrado en varias entrevistas con su característico acento, por eso, a través de sus historias, fue la misma artista quien explicó el contexto de la situación.

“Contexto: Doña Mery y yo hablando inglés. Te amo (…) donde quiera que estés”, escribió y compartió el video original, en el que una mujer está intentando decir su nombre en inglés, exactamente como lo que ella imitó.