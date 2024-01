Karol G dejó atrás los estándares de belleza y presumió el bigote que se dejó crecer

Karol G es una de las cantantes más exitosas de la industria musical internacional y colombiana, es usual que tenga una gran cantidad de personas pendientes de cada detalle de su vida y gracias a esto ya suma cerca de 67 millones de fanáticos en Instagram.

Para nadie es un secreto que la belleza de la cantante resalta y es halagada usualmente, así ha sucedido con cada una de sus publicaciones, presentaciones y comentarios, de hecho, incluso hay quienes le piden sus tips para verse tan bien , y es que no por nada es ‘La Bichota’.

Conoce más: Karol G le demostró su apoyo a Andy Rivera luego de que anunciara los cambios que hará en 2024



Ahora, se ha convertido en tendencia debido a una instantánea compartida en sus plataformas digitales y es que allí mostró que no le interesan los estándares de belleza y con su particular personalidad presumió el bigote que se dejó crecer en vacaciones.

“El bocito que no me quité en diciembre”, se puede leer en la fotografía en la que acercó tanto su rostro que es imposible no ver la sombra sobre su labio superior. Contrario a sentir pena, la intérprete de ‘Amargura’ presumió el gracioso momento.

La paisa ya ha recibido muchos comentarios al respecto, varios de estos aplaudiendo que muestre todos los aspectos de la naturalidad, mientras que otros han criticado que presuma algo tan sencillo, pues aseguran que “todo el mundo tiene”.

Publicidad

Hay quienes también se lo han tomado como una broma y se sienten identificados con ella : “La que no le salga bigote que diga. Ya si no se lo quiere quitar es otra cosa 😖”, “Quien diga que no le duele hacerse el bigote miente jajaja”, “A ella le luce todo🤭😍”, “La Bichota tiene bigote 😂”, dicen algunos de estos.



Lo cierto es que la paisa siempre ha insistido en la importancia de la belleza real, por lo que se ha quejado del Photoshop en sus portadas e incluso utilizó un top durante su participación en SNL con el que dejó claro que no está de acuerdo con el uso exagerado de esta herramienta.