Karol G bromeó sobre su "estrén del 31" en un inspirador mensaje despidiendo el 2023

No es un secreto que 2023 fue uno de los años más ocupados para Karol G . La artista paisa acaparó la atención a nivel mundial gracias a su música, a sus exitosas giras, múltiples premios, reconocimientos y algunos hechos de su vida personal que fueron noticia. Carolina Giraldo Navarro recogió los frutos de los esfuerzos de tantos años y aprovechó el 31 de diciembre para agradecerles a sus fieles fans.

En su perfil en Instagram, donde reúne a 67 millones de seguidores, la intérprete de 'Mañana Será Bonito' , 'Tusa' y más temas destacados del género urbano, publicó un carrusel de fotografías mostrando la ropa que utilizaría para recibir el 2024 y a su sobrina.

Adicionalmente, motivó a las personas a creer en sus sueños y trabajar por las metas propuestas. Karol G vistió una especie de corset negro, un maquillaje sutil y dos moños adornando su cabello.

"Última fotico de mi 2023, con lo más lindo que me pasó, con mi estrén del 31 (que en realidad no estoy estrenando porque esto ya me lo he puesto varias veces), para darles las gracias por tanto amor y desearles un 2024 donde cada uno crea en sí mismo por encima de cualquier cosa", se puede leer.

En su post, el cual finalizó con una tierna foto de su sobrina, envió buenos deseos: "¡Que te decidas a ir por eso que tanto has soñado, donde explotes tu potencial al máximo y seas inmensamente feliz! Que Diosito me los bendiga a todos".

Cabe recordar que a lo largo de 2023 la cantante recorrió el mundo con su gira 'Mañana Será Bonito Tour' , fue reconocida en los Premios Grammy , hizo parte de la banda sonora de 'Barbie', fue portada de la revista Rolling Stone y cupido tocó a su puerta para permitirle vivir momentos de ensueño junto al también reguetonero Feid .

Estos son solo algunos comentarios que se pueden leer en su post, como el del DJ Tiësto: "¡Feliz año nuevo y espero que el 2024 te dé todo lo que deseas! 🥂" y otros : "Por eso la queremos tanto es ella y ya natural nos muestra su sencillez", "Qué hermosa 🙈✨", "Gracias por dejar en alto el nombre del país", "Eres inspiración".