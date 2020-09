Karol G celebró sus nominaciones al Grammy con sensual baile y terminó mostrando de más

Dichosa por sus cuatro nominaciones al Latin Grammy, la cantante Karol G decidió celebrar con sus millones de seguidores de Instagram este logró en su carrera.

Expresando toda su alegría por medio de un baile, Karol dejó ver sus pasos más sensuales, en un baile en el que su outfit también se convirtió en el centro de atención.

En el clip, la paisa aparece luciendo un vestido en cuero de gran escote y sin brasier y unas botas caña alta, mientras que al rededor suyo aparecen cuatro gramófonos en honor a sus nominaciones.

Publicidad

“Así me siento con mis 4 nominaciones a los @latingrammys 🔥🔥🔥 YASSS BABY! THATS MY TYPEEE 🛎🛎🛎 Los amo a todos, GRACIAS !! ... Hoy estoy feliz y me siento súper B!!!!!!!!!!!”, fue el mensaje con el que la cantante acompañó su post.

No obstante, el escote en su vestido le jugó una pasada y al finalizar su baile terminó mostrando uno de sus senos, incidente que la cantante logró cubrir otra imagen del tan anhelado premio.

Seguidores de la intérprete de ‘Tusa’ no dudaron en reaccionar a su sugestivo video y mientras unos la felicitaron por sus nominaciones, otros no evitaron fijarse en el percance con su vestido.

Publicidad

“Se le salió un Grammy” - “Felicidades KG 🔥” - “Felicidades KG 🔥🔥🔥🔥" - “🤣 amé el final!!!” - “Durisisisima!!!!💪🏻” - “aaamé el final y te felicitooooooooo, cada vez más y más y más reconocimientos 👏🏽” - “Felicidades reina 🔥❤️”, fueron algunos de los comentarios.

Karol G esta nominada en las categorías ‘Grabación del año’ y ‘canción de año’ por su canción ‘Tusa’ y ‘Mejor fusión’ e ‘interpretación urbana' por ‘China’, canción en la que colaboró con Anuel AA.