Hija de Darío Gómez revela que su padre quería volver con su exesposa

Catalina Gómez, hija del fallecido Darío Gómez , se ha encargado de estar pendiente no solamente de sus seguidores, sino de los del 'Rey del despecho', pues sabe que a pesar de su muerte, muchos de ellos siguen al tanto de todo lo que ocurra con su familia o de aquellos temas que lo rodearon en vida.

Es por ello que la vida sentimental del cantante nunca ha dejado de ser un foco de atención, ya que se han conocido más detalles de lo que fue su relación con Nini Johana Vargas y su matrimonio con Olga Lucía Arcila . Es por ello que la hija del artista popular reveló información de por qué su madre sigue figurando como la esposa de Darío Gómez.

Por medio de una caja de preguntas en Instagram, en la cual Catalina Gómez les pidió a sus seguidores que le hicieran diversos cuestionamientos, la hija del cantante respondió sin pelos en la lengua todo lo que pensaba con respecto a estos.

El primer tema que tocó fue el del hecho de que Johana Vargas hiciese que sus padres se separaran, confirmando que ella sí se habría metido en la relación, pues comentó que ella estuvo todo el tiempo detrás del cantante hasta que logró que él se fijara en ella, aunque aclara que su "papá también cedió" e hizo uso de la típica frase de "el hombre propone y la mujer dispone", revelando que ella no está de acuerdo con esa forma de pensar, por parte de ambos.

Así mismo, explicó si es verdad que excluyen a la última pareja de su padre: "no es que la dejemos a un lado, incluso en el sepelio mi mamá dejó y permitió que ella estuviera todo el tiempo y que estuviera con nosotros, no fuimos egoístas en ningún momento".

Esto la llevó a recordar lo sucedido en una entrega de premios, por lo cual quiso dar a conocer los motivos de lo que pueda pensar la gente: "lo que pasa es que mi mamá siempre ha sido la manager de mi papá, entonces no es que se deje a un lado, es que siempre nos llaman a mi madre y a mí".

Finalmente, Catalina Gómez contó que sus padres nunca se separaron por papeles y mencionó que en alguna ocasión el cantante le dijo que esto se debía a que: "todo lo que he trabajado con tu mamá, no voy a dejar que nadie más se lucre (con esto) porque tu mamá y yo lo hemos trabajado de principio a fin".

Todo esto lleva a que mencione por qué dice que su mamá es la esposa de Darío Gómez, pues resaltó que: "aunque estaban separados de cuerpo, muchas veces él decía que era su esposa, porque el muchas veces a mí o amigos cercanos nos pedía que le ayudáramos a volver con mi mamá, él nos decía que era su amor eterno".

No obstante, esta reconciliación no se dio, según lo dicho por Catalina Gómez, dado que el cantante popular fue muy infiel durante su trayectoria musical y Olga Lucía Arcila se cansó de todo eso y no quiso volver, sin embargo, deja en claro que tuvieron una buena relación estando separados y que ella no se quiso meter en esas decisiones.