Bera, a quien Darío Gómez nombró 'La Reina del Despecho', recordó cómo supo de la muerte del artista

Gracias a su talento y humildad, Darío Gómez logró convertirse en un ícono del género popular. En diálogo con Caracoltv.com, la reconocida artista Bera, quien fue bautizada por él mismo como 'La Reina del Despecho', contó cómo lo conoció y revivió el momento exacto en el que se enteró de su fallecimiento.

Según informó, la historia de su estrecha amistad se remonta 38 años atrás, cuando su padre tuvo la oportunidad de trabajar con el maestro. Aunque creyó que iba a ser una persona petulante, se encontró con un "ser humano lleno de humildad" que la apoyó desinteresadamente cuando, tiempo después, decidió emprender su propio camino en la música popular.

Bera contó que su padre no quería que ella se dedicara al espectáculo debido a los riesgos a los que podía estar expuesta; sin embargo, ella trabajó silenciosamente hasta que un día le mostró un contrato de exclusividad que había firmado con una disquera.

"Mi papá llegaba de los conciertos y me decía 'por allá el patrón te estuvo dando bomba. Decía que Bera, La Reina del Despecho, que su voz, que no sé qué y siempre era con ese granito de arena (...) No me va a alcanzar la vida para agradecerle eso tan hermoso y todas las cosas que ha hecho por mí", señaló en medio de la entrevista.

Adicionalmente, aseguró que se siente afortunada porque logró grabar una canción junto a Gómez en la que él, sin que nadie se lo pidiera, la nombró como ahora aparece en sus show, título que conserva actualmente y que agradece.

¿Cómo se enteró Bera de la muerte de Darío Gómez?

La artista afirmó que la última comunicación que tuvieron fue hace tres meses, cuando ella estaba promocionando el sencillo donde colaboraron. Allí hablaron de lo bonito que les había quedado el proyecto musical, pero jamás se imaginó que esa sería la última vez que volvería a escuchar su voz por llamada.

"Yo fui donde mi papá y llevé el computador. Yo coloqué una canción de Julio Jaramillo mientras comíamos y después automáticamente siguió una entrevista de Darío Gómez a sus músicos (...) la entrevista terminó y sonó el teléfono y era para dar la noticia de Darío Gómez", puntualizó.

Bera no se considera la única ahijada musical de Gómez, pues está segura de que son muchos los artistas que emergieron gracias a su generosidad: "Él no era egoísta, el no era celoso en el género. Él al que pudiera ayudar, ayudaba y yo creo que todos saben que Darío grabó con muchos, saben del título que me dejó y así mismo era en las tarimas. Llegaba cualquier muchacho que a penas estuviese empezando a cantar y uno empieza así, pidiendo ese favor 'vea, déjeme cantar una canción' y llegaban allá y él siempre les daba la oportunidad a todas esas personas"