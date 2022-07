Greeicy Rendón publicó un tierno video junto a su hijo Kai y su pareja Mike Bahía

La artista colombiana, Greeicy Rendón , se encuentra en una de las facetas más enternecedoras como mujer, y es que desde el mes de abril, se convirtió en mamá junto a su novio el cantante Mike Bahía, con el que lleva un poco más de diez años.

Rendón es muy activa en sus redes sociales y comparte con sus más de 21 millones de seguidores en Instagram momentos cotidianos junto a su pareja, sus animales, y uno que otro pensamiento personal, sin embargo tanto ella como Mike han sido totalmente discretos con su hijo, pues hasta el momento ninguno de los dos ha dejado ver el rostro total del menor, pero sí algunos rasgos muy tiernos de Kai.

La caleña publicó un vídeo familiar que ha captado la atención de todos sus seguidores debido a las imágenes que muestran, acompañadas de la canción 'Me fui de vacaciones', del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

El vídeo deja ver cómo comparte un día normal junto a su familia, los instantes que duerme junto al pequeño y el rol de Mike como papá, además la grabación inicia con una imagen del tierno Kai haciendo 'pucheros' con su boca, esto ha dejado a más de uno derritiéndose de amor puro.

Claramente las reacciones no han dado espera: "Que bendición tener una familia, eres afortunada", "Uno no puede quererlos más", "Uish, pelaa qué cosa más linda, ve", "Me muero por conocer a Kai", son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en la publicación que ya cuenta con un poco más de 2 millones de reproducciones.

Hasta el momento no se conoce el rostro completo de Kai, sin embargo, el día en que los cantantes decidan hacerlo publico, más de uno se derretirá de amor: "Definitivamente los hijos sí son un motor", expresó Greeicy en una publicación que compartió donde dejaba ver cómo alimentaba a su primogénito.