Fanny Lu habló por primera vez sobre infidelidad de su exesposo con su mejor amiga

Luego de un difícil proceso de divorcio, la reconocida cantante Fanny Lu se atrevió a hablar por primera vez de su vida personal y el motivo de su separación, revelando que fue una infidelidad por parte de su esposo.

En medio de una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, la cantante abrió su corazón y refirió sobre el duro momento que atravesó en su vida cuando descubrió con su esposo y padre de sus hijos le era infiel con su mejor amiga.

“Me di cuenta que me era infiel con mi mejor amiga, empece a sospechar… no me preguntes por qué. Era un instinto en mi corazón. Ella era mi mejor amiga en ese momento, era esposa de uno de los mejores amigos de él”, relató la cantante.

Fanny Lu continuó relatando que dicha situación fue algo muy difícil para ella porque no solo perdió a su esposo sino también a una amiga.

“(…) Es muy cruel y muy duro porque es una doble pérdida. No solo es una infidelidad, es un acto de deslealtad”, indicó.

No obstante, la intérprete de ‘No te pido flores’, recalcó que ya logró perdonar y sanar las heridas y pese a lo ocurrido le agradeció a su exesposo por darle lo más importante en su vida, sus hijos, resaltando también que de nuevo está felizmente enamorada.