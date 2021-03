Estefanía Gómez reveló a qué procedimientos estéticos se ha sometido

En medio de una dinámica de 'preguntas y respuestas' en las historias de su cuenta de Instagram, la actriz Estefanía Gómez le reveló a sus seguidores el secreto para mantener esbeltas curvas, después de haber pasado por su proceso con la maternidad, figura que no duda en presumir en todas sus redes sociales.

Cuando un seguidor le comentó "Mi pechiguín, ¿te has hecho alguna cirugía ", la actriz no dudó por un momento en contestar diciendo "no tengo por qué negar mis cirugías", lo que provocó opiniones divididas entre sus seguidores, puesto que unos apoyan los retoques que se ha hecho para mejorar algunos rasgos de su aspecto físico, mientras hay otros que consideran que su cambio es abismal.

"Sí, cuando una mujer tiene un hijo es muy diferente. Obviamente el cuerpo cambia muchísimo entonces me hice una lipo", comentó la mujer, refiriéndose a su hija Gina Montoya, quien ha conquistado las plataformas digitales por el parecido con su madre. Además, mencionó que también se hizo un procedimiento estético en los senos , de manera que no tiene por qué sentirse mal de contar cuáles han sido los retoques que se ha hecho a lo largo de su vida.

Algunos comentarios son: "Le faltó bichectomía... igual es una mujer muy hermosa", "se operó hasta el alma", "toda la que pueda y tenga para arreglarse el cuerpo después de tener hijo, que lo haga", "se equivoca, no a todas les cambia el cuerpo al tener un hijo", entre otros mensajes.

Cabe resaltar que Gómez se ha caracterizado por compartir con sus fanáticos no solo algunos detalles de su vida como celebridad colombiana, sino también por hacer pública su rutina de ejercicio para tonificar algunas parte de su cuerpo, lo que permite observar su compromiso tanto con mejorar su estado físico como con sentirse bien consigo misma.