Estefanía Borge recordó cuando le inyectaron biopolímeros para reducir supuestamente la celulitis

Muchas han sido las celebridades que han confesado ser víctimas de los biopolímeros. Tal es el caso de Estefanía Borge , quien aprovechó la dinámica de 'Preguntas y respuestas' para revivir uno de los episodios más complicados que ha vivido a causa de un procedimiento estético que no resultó como lo tenía previsto inicialmente. Según relató, decidió asistir a un centro de belleza para que le realizaran una mesoterapia y así eliminar la celulitis; no obstante, la sustancia que le aplicaron afectó su calidad de vida.

"Esto pasó como más de 20 años (...) en la pierna izquierda, en la parte de atrás, supuestamente me pusieron una mesoterapia para quitarme una celulitis y era un relleno de biopolímeros. Esto me pasó en una estética", expresó la actriz en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 1 millón de seguidores.

Además, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a las mujeres para que acepten su cuerpo y eviten realizarse procedimientos en el cuerpo sin conocer en realidad el tipo de sustancias que les están inyectando. Borge, no se enteró de que tenía la peligroso sustancia en su organismo hasta mucho tiempo después, más específicamente cuando conoció que tenía amorfa esclerodermia, momento en el que también se vio obligada a retirarse los implantes de senos.

Finalmente, aseguró que en la actualidad se encuentra muy bien de salud y que quitarse los implantes también ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado. De inmediato, varios internautas se solidarizaron con su caso y le enviaron mensajes de apoyo.

"Gracias a Dios que soy bien cobarde y no me puse las dichosas vitamina c en la cola para mejorarla", "Estefi a mi hace como 25 años me pusieron dizque mesoterapia y tengo unas bolas en la espalda, ¿cómo saber si son biopolímeros?", "para eso es que sirve las falsa esteticista, te dice que va inyectar tal producto y lo que hace es que te daña la vida", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la plataforma.