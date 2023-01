Estefanía Borge publica fotos en tanga y revela cómo le ha cambiado la cola en cinco años

Estefanía Borge se ha convertido en un referente fitness en las redes sociales, pues día a día comparte con sus seguidores su disciplina y los cambios que va dando su cuerpo durante el proceso, incluso, su figura musculosa y tonificada le ha traído críticas, ya que le han llegado a asegurar que “parece un hombre”.

No obstante, los comentarios negativos tienen sin cuidado a la cartagenera, pues sigue presumiendo su cuerpo y no deja a un lado su objetivo de cada vez ser más fuerte. Recientemente, Estefanía publicó un collage de tres fotos en las que evidenció el avancé que ha dado su cola.

En las imágenes aparece Borge posando con una tanga negra para exhibir cómo era su cola en el año 2015, en el 2017 y en el 2020. Además, en la publicación también reveló detalles de cómo fue avanzando su proceso con el paso del tiempo.

“Todo cambio trae su esfuerzo y las cosas buenas toman su tiempo. En el 2013 arranqué con 25 kilos de más.. con un objetivo claro .. en el 2015 ya había logrado llegar a mi peso , en el 2017 fui transformando ese mismo peso en calidad , y ahora en el 2020 voy viendo como todo tiene sentido ? Un cuerpo sano y Fuerte con estructuras sólidas y sostenibles ?Y ahí vamos... QUE VIVAN LAS PESAS ?????”, expresó en la publicación.

Hasta el momento, la foto de la actriz completa más de 29 mil me gusta y cientos de halagos para su cuerpo. No obstante, no faltaron las críticas por parte de algunos usuarios.

