Estas son las 'reglas de juego' que le puso Jennifer López a su novio tras rumores de infidelidad

Luego de que se hicieran públicos los rumores de una posible infidelidad entre Álex Rodríguez y la modelo Madison LeCroy, Jennifer López decidió crear una nueva lista de reglas en la relación, puesto que esta no sería la primera vez que uno de sus novios se ve envuelto en este tipo de escándalos.

A pesar de que LeCroy concedió una entrevista en Page Six en donde negó su posible relación con el beisbolista, alegando que sólo han intercambiado mensajes de manera inocente, López sigue decidida en ponerle punto final al asunto. "Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes directos", comentó la modelo; no obstante, tiempo después afirmó que nunca lo ha visto en persona.

Ante la humillante situación, la artista estadounidense se ha visto en la obligación de ponerle unas reglas que aparentemente garantizarán que no se creen más especulaciones de infidelidad . Entre ellas se encuentran: acceso a su teléfono las 24 horas del día, tener la posibilidad de ver su paradero en tiempo real, toques de queda nocturnos cuando sale con amigos y un límite de tres bebidas cuando sale de la ciudad ya que la cantante no ingiere alcohol.

Sin embargo, la lista de exigencias no para ahí. Las demandas de los viajes son más estrictas, ya que solo se pueden realizar por motivos de negocios. Además, toda la tripulación debe ser masculina, de manera que Rodríguez no tendrá oportunidad de jugarle un mal rato.

Álex ha sido señalado en diferentes ocasiones de infiel, incluso cuando JLo lo defendió ante las acusaciones de la prensa por salir con su expareja, Jessica Canseco. “Independientemente de si estos últimos rumores sobre Madison son ciertos o no, Jennifer se siente humillada”, señaló una fuente a la revista Us Weekle, por ese motivo, lo mantiene con la "correa apretada", puntualizó.

Con estas medidas, se espera que la situación para la pareja mejore y puedan llegar al altar como lo tenían planeado desde el 2019, debido a que han trabajado por fortalecer su relación, inclusive durante el aislamiento por COVID-19, espacio que utilizaron para buscar ayuda.