Epa Colombia tuvo un gesto con una seguidora: Le regaló esta cifra de dinero, ¿por qué?

A pesar de las polémicas o las críticas en las que pueda verse envuelta, Epa Colombia se ha caracterizado en redes por ayudar a algunos de sus seguidores, principalmente de manera económica, dado que ella mantiene una buena comunicación con quienes son sus fanáticos.

Asimismo, desde que se ha convertido en una exitosa empresaria no ha olvidado de dónde viene y cada vez que tiene la oportunidad apoya a quienes se lo piden.

Por medio de sus historias de Instagram de su cuenta de keratinas, Epa Colombia publicó unos pantallazos de una conversación que tuvo con una de sus seguidoras, quien le había escrito para pedirle ayuda económica para terminar de comprar la decoración para la fiesta de 15 años de su hija.

Ante esto, la creadora de contenido le preguntó cuánto dinero le hacía falta para la celebración y le solicitó que le enviara su número de cuenta. La mujer quedó sorprendida, pues no podía creer que en serio le hubiese respondido: "ay Dios, qué es esta sorpresa, no, me muero, ¿en serio es usted? Es algo humilde, pero ella quiere", escribió.

Asimismo, la seguidora de Epa Colombia le dijo que con cualquier cifra iba a ayudarla en gran medida, por lo que no le especificó un monto de dinero.

Tras subir un pantallazo del vestido de la cumpleañera y la tarjeta de invitación, la empresaria compartió que envió 500 mil pesos a esta madre, quien por medio de un audio confesó que lloró con esta noticia, pues no podía creer que fuese cierto.

Al hacer pública esta ayuda, los cibernautas generaron un debate en las redes sociales, pues así como algunos vieron en esto un buen gesto, otros consideraron que fue poco dinero o que no debería dar a conocer las buenas acciones que está haciendo, ya que eso le estaría restando la intención.

"La forma tan seca que le responde y de la nada la ayuda, algo me dice que es mero show. Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda", "Para los que dicen que 500 mil no es nada, muy poquito, me los pueden enviar a mi cuenta", "Ella tiene un corazón lindo", "Si quiere hacer algo de corazón no lo divulga para presumir", "Ella siempre está dispuesta a ayudar", fueron algunos de los comentarios.