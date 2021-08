Súper Humanos del Desafío The Box se enfrentaron a un reto cargado de risas, galletas y dinero

Un nuevo reencuentro entre los exparticipantes del Desafío The Box generó revuelo en las plataformas digitales. En esta oportunidad fueron Meli , Tatica , Madrid y CJ quienes se reunieron para jugar en un divertido reto que no tardó en llamar la atención de sus seguidores, quienes aprovecharon el espacio para reírse y enviarles mensajes de admiración.

La grabación fue compartida en el Instagram de Meli, quien reúne casi 300 mil seguidores. Allí se les logra ver sentados al rededor de una mesa de cristal que se encuentra situada en una zona verde. Los exparticipantes se caracterizaron por ser buenos amigos durante la competencia de Caracol Televisión, por lo que su amistad se fortaleció aún más luego de su paso por el reality.

"¡El reto de la galleta y la ahogación! Yo creo que la ganadora es mi risa. La del principio de loca y la del final se llama la risa del burro. Las amistades bonitas que me dejó el Desafío", escribió la exconcursante en la red social.

El reto consistía en comerse cuatro galletas de soda lo más rápido posible y sin tomar una sola gota de agua; no obstante, lo que más difícil era lograr pasar el bocado sin ahogarse con las risas, pues las mujeres no paraban de hablar y soltar carcajadas por los gestos que hacían durante la pequeña prueba. El incentivo, por su parte, era un monto de $400.000 pesos, debido a que cada uno dio un aporte de $100.000 para el feliz ganador.

Aunque las mujeres trataron de dar lo mejor de sí, las risas les ganaron, de manera que fue CJ quien se llevó el premio para su casa. Rápidamente, los usuarios se tomaron la plataforma para señalar que lo felices que se sienten de verlos juntos una vez más.

"Esa risa de Meli es la mejor", "muy bueno, se estaban era ahogando", "hay que repetir", "CJ está en todos lados","yo morí de risa al verlo en el Instagram de CJ y le comenté lo mismo de esa risa maquiavélica", "muy bueno el video", "me atoré viéndolas", "me reí mucho con ustedes", "Madrid me hizo llorar de la risa", "son únicas, las amo", "morí de risa cuando bajaron la galleta a punta de saliva", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.