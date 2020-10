Daniella Álvarez publica emotivo video montando bicicleta tras amputación

Daniella Álvarez no para de sorprender a sus seguidores y de ser ejemplo de valentía para el país, pues a pesar de los difíciles momentos de salud por los que ha pasado por la amputación de su pierna izquierda , la exreina se ha mostrado con buena actitud y con una sonrisa al compartir cada avance de su proceso de recuperación con sus seguidores.

Luego de compartir sus terapias, bellas fotos en traje de baño en la playa y su regreso al mar nadando , la modelo dejó sin palabras a sus fanáticos tras compartir un video en Instagram montando bicicleta.

Por supuesto, la exreina se llevó miles de aplausos por parte de sus seguidores, pues aunque al principio fue su hermano Ricky Álvarez quien la ayudó y la sostuvo, luego ella pudo empezar a pedalear sola con su pierna derecha sin ni una sola caída.

“Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad!!Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante. Hace muchos años mi papá me dió este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky 🙏. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional”, escribió Daniella junto al video.

Hasta el momento, el video de Daniella Álvarez completa alrededor de dos millones de reproducciones y miles de comentarios de seguidores que le han expresado admiración, pues muchos lograron conmoverse con este nuevo logro de la exreina.