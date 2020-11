Críticas y burlas a Pautips tras hacer drama por tener que tender la cama de un hotel

Paula Galindo, más conocida como Pautips en las redes sociales, vuelve a ser tendencia y a generar polémica entre los internautas, pues publicó un video de 11 minutos en YouTube titulado “Un día conmigo en Miami”, en el cual mostró toda su rutina desde que se levantó, hasta que llegó la noche.

No obstante, hubo un detalle de este vlog que generó indignación, polémica y hasta burlas, pues en la parte final, Pautips apareció quejándose por el servicio del hotel, ya que cuando llegó en la noche, la habitación estaba intacta, no le habían tendido la cama y no habían realizado el aseo por cuestiones de la emergencia que se vive a causa del coronavirus, algo que le molestó muchísimo.

“Llegué a la habitación y estaba así intacta. Llamé al servicio y me dijeron que no estaban limpiando por eso del COVID. A mí no me dijeron eso antes de pagar”, expresó Paula Galindo en el video.

Además, la influenciadora expresó que, aunque no es “un tema de vida o muerte”, “es muy raro que no limpien” y está “mamada” para tener que tender la cama y organizar el baño.

Por supuesto, las reacciones de seguidores e internautas no se hicieron esperar, pues Paula se conviritió en tendencia en las redes sociales y fue protagonista de divertidos memes con un toque de sarcasmo.

PauTips tendiendo su cama esta mañana pic.twitter.com/dHGEB3VvNs — Niquillám. (@nicolastellezc) November 12, 2020

Pautips cuando le conté que todos los días tiendo mi cama pic.twitter.com/g3pdV0te0W — Triana la zorra 🌱 (@jamasderrotada) November 12, 2020

Lamentable situación, dejen de reírse, son problemas serios. https://t.co/UhS74TJ2Vb — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) November 12, 2020

Pautips cuando se enteró que en los restaurantes no la cucharean sino que le toca comer sola. pic.twitter.com/33SCaGs7r8 — Aindriú. (@andresggloria) November 12, 2020

Pautips cuando la mamá la mandaba a lavar el baño pic.twitter.com/3qPG5i3hH8 — Valentina ✟ (@ilomilomp4) November 12, 2020

Nadie:



Pautips cuando llegó a su habitación y se dio cuenta que le toca utilizar sus manos por primera vez para limpiar:



pic.twitter.com/TaXQ08xor4 — 𝐂𝐚𝐦𝐢𝐥𝐚 🇨🇴 (@1DxBTS_) November 12, 2020

Pautips cuando le conté que los buses no me dejan en la puerta de mi casa. pic.twitter.com/OCxpn53LHi — J o s h (@danielsanchx) November 12, 2020

Mandemosle fuerza a Pautips porque tiene que tender la cama 😩 pic.twitter.com/YuLDohw99u — 开ʟᴇx²⁰²⁰ æspa (@jaeminsaurio) November 12, 2020

si sientes que estás teniendo un dia de mierda... recuerda que a Pautips le tocó ordenar su cuarto en el hotel en que se estaba quedando,, tender la cama! 💔



Dios le da sus batallas mas duras a sus soldados mas fuertes,, 🙏🙏pic.twitter.com/Kmm8sbeoWE — ❥ 𝘁𝗿𝗮𝘀𝘀𝗵𝘆❞ (@soft_trasshy) November 12, 2020