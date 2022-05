Critican a Yeferson Cossio por botarle la basura encima a su hermana: "la señora del aseo sufriendo"

El creador de contenido digital Jeferson Cossio volvió a protagonizar una polémica en redes sociales, luego de que decidiera publicar un video en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 9 millones de seguidores, en donde le arroja toda la basura de un contenedor a su hermana, Cintia Cossio. De inmediato, diferentes internautas lo criticaron por sus pesados retos y por no tener en cuenta el trabajo que desempeña el personal del servicio de aseo.

"Soy un profesional haciendo enojar a @soycintiacossio 😂", fuel la descripción que puso el influenciador junto a un reel en donde se ve lo molesta que estaba su hermana por la broma, pues aprovechó un momento en el que estaba desprevenida por estar revisando su teléfono celular. Con tan solo unas horas de publicado, el video ya recoge más de 170 mil 'me gusta' y múltiples reproducciones.

Lo curioso del caso, es que los usuarios de Internet se centraron en la reacción de la mujer encargada del aseo de la casa, pues en el fondo se vio sorprendida por el hecho. Aunque no se sabe si estaba conmocionada por la furiosa respuesta de la también instagramer o por el desastre que dejaron en la zona del comedor, muchos especulan que se trate por esta última.

"Parce, ¿no piensan en las señoras del aseo?", "es lógico que ellos no limpian", "y seguro lo limpia la de la limpieza que se ve atrás... cualquiera", "ya ni me parece divertido", " la señora del aseo sufriendo atrás", "me imagino que a la señora que colabora es la que le toca recoger eso", fueron algunos de los mensajes que se encontraron en la plataforma.

