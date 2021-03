Con sensual baile en bikini, hija de Diomedes responde a quienes dicen que su cuerpo es "operado"

No todos los hijos del fallecido cantante Diomedes Díaz son reconocidos por heredar el talento para la música y seguir los pasos de su padre en el vallenato, pues Betsy Liliana es una joven comunicadora social y periodista que ha cautivado por su belleza en las redes sociales.

La barranquillera es una de los tres progenitores que tuvo ‘El Cacique de la Junta’ en su relación con Betsy González , con quien mantuvo una relación luego de su separación con Patricia Acosta, quien sería ante la ley su única esposa.

Durante mucho tiempo, la bella joven se ha dedicado a compartir varias fotos y videos en las que se le ve presumiendo su cuerpo en vestido de baño, lo que ha generado todo tipo de reacciones en sus más de 720 mil seguidores que tiene en Instagram. No obstante, las críticas y los comentarios negativos no se han hecho esperar.

Recientemente, Betsy Liliana ha hecho varias publicaciones de su paso por las playas de San Andrés. Una de las que más ha llamado la atención ha sido en la que aparece posando con un pequeño bikini color rosa, pues su abdomen plano y su protuberante cola han hecho que muchos seguidores comenten que se hizo cirugías plásticas o que se sometió a una liposucción.

Como era de esperarse, Lily Díaz no se quedó con estos ataques de los internautas y decidió enviarles contundentes respuestas a través de sus historias de Instagram. Inicialmente la joven se pronunció haciendo sensual baile y luciendo su cuerpo “natural”, para luego decir “yo no necesito una lipo y el día que me haga una lipo digo, maric*, me la hice, pero no la tengo