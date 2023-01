Con polémicas fotos, Mara Cifuentes causó temor en sus fans: "la iglesia es un hospital de enfermos"

La reconocida modelo colombiana Mara Cifuentes, en más de una oportunidad ha demostrado su talento en las pasarelas y ha sorprendido con su historia de vida. Recientemente, causó furor entre su millón de seguidores en Instagram al postear unas fotografías en donde luce un diminuto vestido de baño; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fue la descripción que aparecía al lado.

“La iglesia es un hospital de enfermos, no un museo de santos”, fue el mensaje que puso la modelo en medio de la plataforma junto a una galería de cuatro instantáneas donde luce unos lentes de contacto blancos, delineado oscuro en los ojos y hace algunas poses acompañadas de una cabeza de venado que causaron polémica en las plataformas digitales.

Ante el post, diferentes usuarios de Internet comentaron: "protégeme señor con tu espíritu", "ausencia de Dios en el corazón", "Dios bendícela y protégela", "da escalofrío cómo se expresa, necesita de Dios, es una oveja perdida. Dejen de seguirla", "la sangre de Cristo tiene poder", "hermosa, aunque criticar la iglesia hoy en día es como criticar un gusto musical", entre otros mensajes.

No obstante, estas no fueron las únicas revelaciones que hizo en Instagram, Cifuentes también apareció en las historias de la misma red social, pero esta vez sosteniendo en su boca la cabeza del venado y en una de estas imágenes escribió: “Tu esposo me hizo jurar que no te diría nada, pero me muero por mandarte las fotos. Per… católica”.